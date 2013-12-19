Новогодний подарок навбахорской детворе

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Накануне Нового года коллектив строительной организации ООО "Кармана курилиш сервис" завершил капитальный ремонт детского дошкольного учреждения №6 "Навруз" Навбахорского районного отдела народного образования.

Ремонтные работы велись с октября текущего года. Строители полностью заменили старую кровлю, провели отделочные работы, обновили окна, двери и мебель в спальном корпусе, в музыкальной и танцевальной комнате, красочно изменили фасад здания.

- Строители сделали для детишек и работников ДДУ настоящий новогодний подарок, - говорит заведующая детсадом Р.Бозорова.

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