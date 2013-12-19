"День первичной организации" партии прошел в Кызылтепе

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря по инициативе Кызылтепинского районного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана, который объединяет в своих рядах более 3 тысяч членов, прошел "День первичной организации".

На проведенном в рамках мероприятия семинаре председатели и активисты всех 66 первичных организаций партии, повысили свои политические и правовые знания.

На мероприятии, посвященном пропаганде деятельности партии, была обобщена деятельность самых образцовых первичных организаций, активисты партии были награждены почетными грамотами и поощрены памятными подарками.

В этот же день в ряды НДПУ из числа молодежи были приняты новые члены политической организации.

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