



Глава МИД Узбекистана провел встречу с киргизским послом



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Эмильбека Узакбаева. Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов узбекско-кыргызских отношений в различных областях, а также обмену мнениямипо графику предстоящих двусторонних контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи