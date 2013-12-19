Украинский посол посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. 18 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины Юрием Савченко, которая была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, итогов взаимодействия между Узбекистаном и Украиной в завершающемся году.

Стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям развития узбекско-украинского сотрудничества в 2014 году в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает МИД Узбекистана.

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