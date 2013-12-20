Акция профессиональных союзов в педагогическом институте

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря в рамках мероприятий, посвященных 21-й годовщине Конституции Узбекистана, по инициативе областного объединения профессиональных союзов в Навоийском государственном педагогическом институте была проведена акция под названием "В большую жизнь - с профсоюзами!".

В рамках акции преподавателям и студентов на проведенном семинаре было разъяснено значение Основного закона страны в жизни человека, условия, созданные в Республике для гармоничного развития личности, повышен уровень знаний молодежи по трудовому законодательству, даны понятия об условиях заключения трудовых соглашений с работодателем.

По инициативе первичной профсоюзной организации в фойе института была организована выставка-продажа книг отечественных и зарубежных писателей.

Студенты и преподаватели, принимающие активное участие в деятельности общественной организации, были награждены почетными грамотами и памятными подарками от областного объединения профсоюзов.

Завершилось мероприятие концертной программой, организованной профсоюзным активом института.

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