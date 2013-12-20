Президент Узбекистана посетил Сурхандарьинскую область

СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря Президент Узбекистана Ислам Каримов выступил с речью на заседании внеочередной сессии Сурхандарьинского областного Кенгаша народных депутатов, посвященной положению дел в области.

В своем выступлении глава государства отметил достижения области в рамках проводимых в стране реформ и преобразований по повышению уровня жизни населения, деятельности по развитию социальной сферы, инфраструктуры, озвучил последние экономические показатели региона, согласно которым валовой региональный продукт вырос на 9,4 процента, производство сельскохозяйственной продукции – на 6 процентов, объем строительных работ – почти на 11 процентов, платных услуг – на 18,5 процента, а объем инвестиций, выделенных на обновление, модернизацию различных сфер и отраслей экономики области, составил 2 миллиарда 877 миллионов долларов.

Наряду с успехами Президент отметил и имеющиеся недостатки и проблемы, в связи с чем от должности хокима Сурхандарьинской области был освобожден Н.Чариев, на его должность был утвержден Эшдавлат Жураев, работавший начальником управления Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Как сообщает пресс-служба узбеского лидера, в тот же день Президент посетил пограничный комплекс "Хайратон", побеседовал с офицерами и солдатами.

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