



Постоянный представитель Программы развития ООН посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря резидент – координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Стефан Приснер нанес визит в Министерство иностранных дел Узбекистана. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили практические вопросы отношений между Узбекистаном и ООН, обменялись мнениями относительно перспективных направлений сотрудничества в 2014 году, в том числе, в рамках реализации Страновой программы ООН по оказанию содействия в целях развития для Узбекистана на 2010-2015 годы, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи