Слушатели дипломатических курсов получили дипломы

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла торжественная церемония вручения дипломов об окончании учебы выпускникам Дипломатических курсов при Университете мировой экономики и дипломатии МИД.

Дипломы получили сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, ряда ведущих научно-исследовательских организаций, сообщает пресс-служба МИД.

Университет мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Узбекистана был образован в 1992 году Указом Президента Ислама Каримова в качестве образовательного учреждения, готовящего специалистов в области мировой дипломатии и экономики, международного права, межгосударственных и внешнеэкономических связей, международных экономических отношений.

Слушатели дипломатических курсов, обычно занимающие должности в структуре руководящего аппарата страны или руководители организаций и коммерческих структур, повышают свои знания и квалификацию в области мирового права и международных отношений, мировой экономики, геополитики и других.

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