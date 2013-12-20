В Пекине завершилось заседание Совета национальных координаторов ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17-20 декабря в столице Китайской Народной Республике, Пекине, прошло очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное вопросам деятельности Организации за истекший период и ее работы в 2014 году.

Кроме того, на заседании были обсуждены проекты плана основных мероприятий ШОС на следующий год и программы сотрудничества между министерствами иностранных дел государств-членов на 2014 год, перспективы взаимодействия с государствами-наблюдателями, а также ряд других вопросов сотрудничества в рамках ШОС, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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