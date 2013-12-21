В Чартаке выявлен лучший опорный пункт милиции

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. На районном этапе конкурса "Лучший опорный пункт милиции", завершившемся на днях, победил ОПМ № 27 поселка Хазратишох Чартакского района Наманганской области Узбекистана. Этот отдаленный поселок расположен на границе с Аксыйским районом Джалалабадской области Кыргызстана.

Уровень преступности здесь по сравнению с прошлым годом снизился на 20 процентов. Три преступления раскрыты лично инспектором профилактики Ойбеком Парпиевым по горячим следам.

"В сходах граждан Хазратишох, Зангобод и Турик проживает в общей сложности более 7330 человек, общественный порядок и поддержание режима бдительности мы обеспечиваем всем миром", – рассказывает председатель СГП Тухтамухаммад Шарипов. Лидер махаллинцев особо отмечает личный состав ОПМ № 27, в частности, инспектора профилактики капитана Ойбека Парпиева. "Он постоянно проводит различные профилактические беседы и мероприятия, бывает в школах, общается с молодежью", – говорит Шарипов.

"Мы живем и работаем в приграничном районе, соответственно, приходится учитывать все возможные ситуации, работать в тесном контакте с другими службами, посбонами. Прилагаем все силы для пресечения контрабанды, транзита некачественного ширпотреба, оружия и наркотиков. Граница и здесь накладывает отпечаток: ребята ежедневно видят, как бойцы пограничного наряда идут на службу с автоматами и готовы отразить любое нападение, пресечь возможное нарушение и понимают, что здесь начинается Родина", – поясняет Ойбек Парпиев.

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