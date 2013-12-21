В Намангане проходит республиканский фестиваль детского творчества

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в четверг стартовал финальный этап республиканского фестиваля детского творчества "Камалак юлдузлари" ("Звезды радуги"), проводимый общественным движением молодежи "Камолот", министерствами народного образования культуры и спорта Узбекистана.

Почти 100 юных победителей областных этапов меряются силами в классическом исполнении, танцах, изобразительном и прикладном искусстве и других жанрах. Фестиваль проходит в Молодежном центре и школах музыки и искусства № 1 и № 11.

Также в рамках фестиваля пройдут выставки художественных работ и народных ремесел, экскурсии по достопримечательностям Намангана, областному краеведческому музею и Дом-музею памяти и почестей, детскому парку "Кичкинтой" и другие культурно-просветительские заведения города. Фестиваль финиширует 21 декабря. Его будут сопровождать награждение лауреатов и гала-концерт.

УЗИНФОРМ