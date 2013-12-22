Кубок хокима Намангана достался "Умид-Навбахор"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Победителем первого розыгрыша Кубка хокима города Намангана, завершившегося 20 декабря, стала вторая команда специализированной футбольной ДЮСШ № 17 "Навбахор-Умид".

Ребята из этой команды одержали победы во всех трех матчах. Второе место досталось касансайцам, а на третьем финишировали парни из первой команды наманганского спортколледжа олимпийского резерва. Замкнул турнирную таблицу финальной группы другой представитель футбольной школы "Навбахор-Умид".

Соревнования для футболистов 1995 – 1997 годов рождения проходили на искусственном газоне этой специализированной ДЮСШ.

Однако выявление победителей не было главной задачей этого турнира. Он стал смотром всех талантливых молодых игроков области. Матчи просматривали наставники команды высшей лиги "Навбахор", трех коллективов, представляющих область в первой лиге. Они взяли на заметку приглянувшихся им футболистов для привлечения в дублирующие составы.

Также по итогам турнира будет формироваться сборная области для выступления на играх "Баркамол авлод", которые состоятся в мае будущего года в Намангане.

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