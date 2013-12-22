Хоким Наманганской области поговорил с народом

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. В минувший четверг, 19 декабря, в телеэфире Наманганской телерадиокомпании состоялось прямое общение с населением хокима области, сенатора Олий Мажлиса Республики Узбекистан Баходира Юсупова, которое прошло с участием хокимов города Намангана и районов, руководителей отделов и управлений областного хокимията, обслуживающих организаций и других.

Как отмечает информационная служба областного хокимията, беседа в прямом эфире длилась около трех часов.

Руководитель области, подробно остановившись на вопросах подготовки к празднованию Нового года, организации праздничных мероприятий, торговых ярмарок, достижениях Года благополучия и процветания, особый упор сделал на мерах по обеспечению мира и безопасности.

В ходе общения поступило много вопросов от телезрителей. Особое внимание было уделено анализу причин перебоев в газо-, водо- и энергоснабжении, поиску путей из создавшейся ситуации. Здесь же соответствующим руководителям были даны поручения по принятию мер в сфере общественного транспорта и незаконного извоза, ремонту дорог и цен на медикаменты, а также по другим актуальным вопросам.

Хокимы города Намангана и районов ответили на заданные вопросы.

Видеовстреча прошла в деловой обстановке, все обращения и жалобы рассматривались быстро, всесторонне и объективно, на решение которых требуется время – взяты на контроль.

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