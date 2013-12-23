В Намангане пройдут предновогодние ярмарки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Жители и гости Намангана смогут приобрести к любимому празднику продукты по сниженным ценам. С этой целью в областном центре будут организованы продовольственные ярмарки.

Как отмечается в распоряжении хокима области, ярмарки организуются в связи с празднованием Нового года для более полного насыщения внутреннего потребительского рынка продовольственными товарами, сохранения устойчивости их стоимости.

Развернуты павильоны будут с 28 по 30 декабря в городе Намангане и 31 декабря – во всех районных центрах. На ярмарках будет обеспечен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, продуктов и винно-водочных изделий.

В самом городе Намангане для ярмарок отведены площадки на улицах Нодиры, А. Хужаева, Ифтихор и Зеленом рынке в жилмассиве Давлатабад.

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