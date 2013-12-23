Наманганские энергетики встречают свой праздник во всеоружии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 22 декабря энергетики Наманганской области Узбекистана отметили профессиональный праздник. И многим сотрудникам областного предприятия электросетей приходится встречать его на рабочих местах, ибо обеспечение стабильного энергоснабжения – круглосуточный производственный цикл. В случае аварии ее последствия необходимо устранять как можно быстрее.

По словам главного инженера ОАО "Наманганское территориальное предприятие электрических сетей" Тохиржона Юсуфжанова, особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему сезону. Согласно Постановлению Президента № 1996, решениям хокима области и приказам ГАК "Узбекэнерго", проведена большая работа по ремонту трансформаторных пунктов, нескольких сотен километров воздушных линий электропередачи и других объектов.

"В целях предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций создано 15 оперативных и 52 аварийно-ремонтные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием и запасными частями, созданы запасы трансформаторного масла. Мы приложим все силы для того, чтобы не допустить никаких эксцессов на Новый год", – говорит собеседник.

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