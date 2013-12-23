Национальная федерация хоккея Узбекистана начинает свою деятельность

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Созданная в октябре Федерация хоккея Узбекистана начинает свою деятельность. Начиная с января следующего года, стартуют игры открытого чемпионата Ташкента, по итогам которого из 4 подавших заявки команд будут отобраны кандидаты в сборную для участия в международных турнирах.

В честь данного события 24 декабря в столице в ледовом дворце "Айс Авеню" пройдет торжественное мероприятие, в рамках которого помимо запланированного концерта с участием звезд отечественной эстрады будет проведен символический товарищеский матч между узбекскими хоккеистами. Ожидается присутствие многие видных деятелей культуры, искусства и спорта, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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