В Узбекистане выбрали лучших футболистов года

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Ташкенте в киноконцертном зале "Зарафшан" прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам работы Федерации футбола Узбекистана в 2013 году, в ходе которого прошло награждение лучших деятелей футбола страны.

В начале церемонии футболистам юношеской и молодежной сборных Узбекистана вручены денежные премии, а главным тренерам сборной Узбекистана U-17 Дилшоду Нуралиеву и U-20 Ахмаджону Мусаеву вручены автомобили марки "Сhevrolet Malibu".

Затем были названы лучшие из лучших по итогам года в номинациях:

"Самым лучшим футболистом Узбекистана" стал защитник московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов,

"Лучшим тренером Узбекистана" - главный тренер каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев,

"Лучший арбитр Узбекистана" - Равшан Ирматов,

"Самый лучший бомбардир" - нападающий ФК "Бунёдкор" Олександр Пищур,

"Самый полезный футболист" - капитан ФК "Насаф" (Карши) Артур Геворкян,

"Самая лучшая пресс-служба" - пресс-служба ФК "Насаф" (Карши),

"Лучший молодой игрок года" - Акобир Тураев, Жамшид Болтабоев и Изатилла Абдуллаев,

"Лучший наставник молодежи" - Дилшод Нуралиев.

Кроме того, ташкентский "Локомотив" был удостоен приза "Фэйр плей", сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

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