В Узбекистане выбрали лучших футболистов года

В Узбекистане выбрали лучших футболистов года23.12.2013 21:55
ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Ташкенте в киноконцертном зале "Зарафшан" прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам работы Федерации футбола Узбекистана в 2013 году, в ходе которого прошло награждение лучших деятелей футбола страны.
В начале церемонии футболистам юношеской и молодежной сборных Узбекистана вручены денежные премии, а главным тренерам сборной Узбекистана U-17 Дилшоду Нуралиеву и U-20 Ахмаджону Мусаеву вручены автомобили марки "Сhevrolet Malibu".
Затем были названы лучшие из лучших по итогам года в номинациях:
- "Самым лучшим футболистом Узбекистана" стал защитник московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов,
- "Лучшим тренером Узбекистана" - главный тренер каршинского "Насафа" Рузикул Бердиев,
- "Лучший арбитр Узбекистана" - Равшан Ирматов,
- "Самый лучший бомбардир" - нападающий ФК "Бунёдкор" Олександр Пищур,
- "Самый полезный футболист" - капитан ФК "Насаф" (Карши) Артур Геворкян,
- "Самая лучшая пресс-служба" - пресс-служба ФК "Насаф" (Карши),
- "Лучший молодой игрок года" - Акобир Тураев, Жамшид Болтабоев и Изатилла Абдуллаев,
- "Лучший наставник молодежи" - Дилшод Нуралиев.
Кроме того, ташкентский "Локомотив" был удостоен приза "Фэйр плей", сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
УЗИНФОРМ