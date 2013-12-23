



Госкомстат Узбекистана провел ряд семинаров для работников сферы



ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря завершились 12 семинаров, организованных Государственным комитетом Узбекистана по статистике и Центре переподготовки кадров и статистических исследований Госкомстата для ответственных работников управлений статистики Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента. На семинарах, стартовавших 12 декабря, были рассмотрены и обсуждены "Результаты мониторинга выполнения Программы государственных статистических работ в 2013 году, приоритетные направления деятельности на 2014 год и задачи органов статистики по своевременной и качественной подготовке статистических материалов в 2014 году", сообщает пресс-служба Госкомстата Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи