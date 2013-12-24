



Обсуждены задачи деятельности Узбекистана и РАТС ШОС на 2014 год



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Чжан Синьфэном. В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о деятельности Исполкома РАТС ШОС в завершающемся году и перспективных направлениях его работы в предстоящем 2014 году, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи