Обсуждено исполнение постановления об амнистии

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Генеральной прокуратуре Узбекистана прошло межведомственное совещание с участием представителей верхней палаты национального парламента, членов правительства и Аппарата Президента страны, сотрудников министерств юстиции, внутренних дел, здравоохранения, труда и соцзащиты населения, таможенного и налогового комитетов, Верховного суда, судов областей Узбекистана и Республики Каракалпакстан, прокуратуры и органов госвласти на местах, фонда "Махалля" и журналистов.

Совещание было посвящено организации исполнения, разъяснению сущности, содержания и значения постановления Сената Олий Мажлиса Узбекистана от 12 декабря текущего года "Об амнистии в связи с 21-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан" и нацелено на повышение ответственности и квалификации ответственных сотрудников при обеспечении исполнения постановления об амнистии, предотвращение недостатков и упущений при его реализации на местах, обеспечение общественного контроля и прозрачности принципов применения акта об амнистии.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, в ходе совещания были определены задачи дальнейшего усиления сотрудничества между судами, правоохранительными органами и ответственными ведомствами и отмечена необходимость проведения учебных семинаров для повышения знаний и навыков их сотрудников в целях обеспечения точного, качественного и единообразного исполнения акта амнистии.

По итогам совещания были разработаны соответствующие рекомендации по своевременному, эффективному и организованному обеспечению исполнения акта амнистии уполномоченными ведомствами.

УЗИНФОРМ