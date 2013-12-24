В Узбекистане назначен новый министр внутренних дел

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов указом от 13 декабря текущего года утвердил на должность министра внутренних дел Республики Ахмедбаева Адхама Акрамовича, ранее занимавшего пост первого заместителя министра – начальника Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом, сообщила сегодня пресс-служба МВД Узбекистана.

А.Ахмедбаев сменил на посту главы МВД отправленного на пенсию Баходира Матлюбова, являвшегося главой ведомства с 2005 года.

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