ПФЛ Узбекистана провела жеребьевку 23-го чемпионата страны

ПФЛ Узбекистана провела жеребьевку 23-го чемпионата страны24.12.2013 12:51
ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Профессиональной футбольной лиге Узбекистана состоялась жеребьевка 23-го чемпионата страны среди команд высшей лиги. Нынешняя процедура была проведена с изменениями, согласно которым, если ранее команды, открывавшие чемпионат, встречались между собой затем на финише, то теперь коллективы, игравшие друг с другом в первом туре, вновь встретятся уже в стартовом туре второго круга.
Как сообщает пресс - служба ПФЛ, по условиям этой процедуры для того, чтобы не совпадали домашние игры команд из одного региона, они были разведены на следующие пары: "Бунедкор"/"Локомотив", "Насаф"/ "Машъал", "Алмалык"/"Металлург", "Нефтчи"/"Андижан".
Номера для клубов из барабана изымались согласно местам, занятым по итогам турнирной таблицы 2013 года.
Кроме того, были определены даты старта сезона и проведения первых 3 туров.
Так, первый тур чемпионата намечен на 15 - 16 марта. 2 - й тур – на 23 марта, а 3 - й – на 28 - 29 марта. Откроет же внутренний сезон матч за Суперкубок страны, между чемпионом - 2013 "Бунедкором" и серебряным призером "Локомотивом", который состоится 7 марта.
Подробный календарь игр первого круга будет опубликован в ближайшее время.
Чемпионат Узбекистана - 2014. Высшая лига. Первый круг
|1 тур
|Бухара - Нефтчи
|
|Навбахор - Локомотив
|
|Насаф - Динамо
|
|Металлург - Алмалык
|
|Согдиана - Машъал
|
|Бунедкор - Кызылкум
|
|Андижан - Пахтакор
|2 тур
|Нефтчи - Пахтакор
|
|Кызылкум - Андижан
|
|Машъал - Бунедкор
|
|Алмалык - Согдиана
|
|Динамо - Металлург
|
|Локомотив - Насаф
|
|Бухара - Навбахор
|3 тур
|Навбахор - Нефтчи
|
|Насаф - Бухара
|
|Металлург - Локомотив
|
|Согдиана - Динамо
|
|Бунедкор - Алмалык
|
|Андижан - Машъал
|
|Пахтакор - Кызылкум
|4 тур
|Нефтчи - Кызылкум
|
|Машъал - Пахтакор
|
|Алмалык - Андижан
|
|Динамо - Бунедкор
|
|Локомотив - Согдиана
|
|Бухара - Металлург
|
|Навбахор - Насаф
|5 тур
|Насаф - Нефтчи
|
|Металлург - Навбахор
|
|Согдиана - Бухара
|
|Бунедкор - Локомотив
|
|Андижан - Динамо
|
|Пахтакор - Алмалык
|
|Кызылкум - Машъал
|6 тур
|Нефтчи - Машъал
|
|Алмалык - Кызылкум
|
|Динамо - Пахтакор
|
|Локомотив - Андижан
|
|Бухара - Бунедкор
|
|Навбахор - Согдиана
|
|Насаф - Металлург
|7 тур
|Металлург - Нефтчи
|
|Согдиана - Насаф
|
|Бунедкор - Навбахор
|
|Андижан - Бухара
|
|Пахтакор - Локомотив
|
|Кызылкум - Динамо
|
|Машъал - Алмалык
|8 тур
|Нефтчи - Алмалык
|
|Динамо - Машъал
|
|Локомотив - Кызылкум
|
|Бухара - Пахтакор
|
|Навбахор - Андижан
|
|Насаф - Бунедкор
|
|Металлург - Согдиана
|9 тур
|Согдиана - Нефтчи
|
|Бунедкор - Металлург
|
|Андижан - Насаф
|
|Пахтакор - Навбахор
|
|Кызылкум - Бухара
|
|Машъал - Локомотив
|
|Алмалык - Динамо
|10 тур
|Нефтчи - Динамо
|
|Локомотив - Алмалык
|
|Бухара - Машъал
|
|Навбахор - Кызылкум
|
|Насаф - Пахтакор
|
|Металлург - Андижан
|
|Согдиана - Бунедкор
|11 тур
|Бунедкор - Нефтчи
|
|Андижан - Согдиана
|
|Пахтакор - Металлург
|
|Кызылкум - Насаф
|
|Машъал - Навбахор
|
|Алмалык - Бухара
|
|Динамо - Локомотив
|12 тур
|Нефтчи - Локомотив
|
|Бухара - Динамо
|
|Навбахор - Алмалык
|
|Насаф - Машъал
|
|Металлург - Кызылкум
|
|Согдиана - Пахтакор
|
|Бунедкор - Андижан
|13 тур
|Андижан - Нефтчи
|
|Пахтакор - Бунедкор
|
|Кызылкум - Согдиана
|
|Машъал - Металлург
|
|Алмалык - Насаф
|
|Динамо - Навбахор
|
|Локомотив - Бухара
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