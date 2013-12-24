ПФЛ Узбекистана провела жеребьевку 23-го чемпионата страны

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Профессиональной футбольной лиге Узбекистана состоялась жеребьевка 23-го чемпионата страны среди команд высшей лиги. Нынешняя процедура была проведена с изменениями, согласно которым, если ранее команды, открывавшие чемпионат, встречались между собой затем на финише, то теперь коллективы, игравшие друг с другом в первом туре, вновь встретятся уже в стартовом туре второго круга.

Как сообщает пресс - служба ПФЛ, по условиям этой процедуры для того, чтобы не совпадали домашние игры команд из одного региона, они были разведены на следующие пары: "Бунедкор"/"Локомотив", "Насаф"/ "Машъал", "Алмалык"/"Металлург", "Нефтчи"/"Андижан".

Номера для клубов из барабана изымались согласно местам, занятым по итогам турнирной таблицы 2013 года.

Кроме того, были определены даты старта сезона и проведения первых 3 туров.

Так, первый тур чемпионата намечен на 15 - 16 марта. 2 - й тур – на 23 марта, а 3 - й – на 28 - 29 марта. Откроет же внутренний сезон матч за Суперкубок страны, между чемпионом - 2013 "Бунедкором" и серебряным призером "Локомотивом", который состоится 7 марта.

Подробный календарь игр первого круга будет опубликован в ближайшее время.

Чемпионат Узбекистана - 2014. Высшая лига. Первый круг

1 тур Бухара - Нефтчи Навбахор - Локомотив Насаф - Динамо Металлург - Алмалык Согдиана - Машъал Бунедкор - Кызылкум Андижан - Пахтакор 2 тур Нефтчи - Пахтакор Кызылкум - Андижан Машъал - Бунедкор Алмалык - Согдиана Динамо - Металлург Локомотив - Насаф Бухара - Навбахор 3 тур Навбахор - Нефтчи Насаф - Бухара Металлург - Локомотив Согдиана - Динамо Бунедкор - Алмалык Андижан - Машъал Пахтакор - Кызылкум 4 тур Нефтчи - Кызылкум Машъал - Пахтакор Алмалык - Андижан Динамо - Бунедкор Локомотив - Согдиана Бухара - Металлург Навбахор - Насаф 5 тур Насаф - Нефтчи Металлург - Навбахор Согдиана - Бухара Бунедкор - Локомотив Андижан - Динамо Пахтакор - Алмалык Кызылкум - Машъал 6 тур Нефтчи - Машъал Алмалык - Кызылкум Динамо - Пахтакор Локомотив - Андижан Бухара - Бунедкор Навбахор - Согдиана Насаф - Металлург 7 тур Металлург - Нефтчи Согдиана - Насаф Бунедкор - Навбахор Андижан - Бухара Пахтакор - Локомотив Кызылкум - Динамо Машъал - Алмалык 8 тур Нефтчи - Алмалык Динамо - Машъал Локомотив - Кызылкум Бухара - Пахтакор Навбахор - Андижан Насаф - Бунедкор Металлург - Согдиана 9 тур Согдиана - Нефтчи Бунедкор - Металлург Андижан - Насаф Пахтакор - Навбахор Кызылкум - Бухара Машъал - Локомотив Алмалык - Динамо 10 тур Нефтчи - Динамо Локомотив - Алмалык Бухара - Машъал Навбахор - Кызылкум Насаф - Пахтакор Металлург - Андижан Согдиана - Бунедкор 11 тур Бунедкор - Нефтчи Андижан - Согдиана Пахтакор - Металлург Кызылкум - Насаф Машъал - Навбахор Алмалык - Бухара Динамо - Локомотив 12 тур Нефтчи - Локомотив Бухара - Динамо Навбахор - Алмалык Насаф - Машъал Металлург - Кызылкум Согдиана - Пахтакор Бунедкор - Андижан 13 тур Андижан - Нефтчи Пахтакор - Бунедкор Кызылкум - Согдиана Машъал - Металлург Алмалык - Насаф Динамо - Навбахор Локомотив - Бухара

УЗИНФОРМ