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ПФЛ Узбекистана провела жеребьевку 23-го чемпионата страны
24.12.2013 12:51

ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 23 декабря в Профессиональной футбольной лиге Узбекистана состоялась жеребьевка 23-го чемпионата страны среди команд высшей лиги. Нынешняя процедура была проведена с изменениями, согласно которым, если ранее команды, открывавшие чемпионат, встречались между собой затем на финише, то теперь коллективы, игравшие друг с другом в первом туре, вновь встретятся уже в стартовом туре второго круга.

Как сообщает пресс - служба ПФЛ, по условиям этой процедуры для того, чтобы не совпадали домашние игры команд из одного региона, они были разведены на следующие пары: "Бунедкор"/"Локомотив", "Насаф"/ "Машъал", "Алмалык"/"Металлург", "Нефтчи"/"Андижан".

Номера для клубов из барабана изымались согласно местам, занятым по итогам турнирной таблицы 2013 года.

Кроме того, были определены даты старта сезона и проведения первых 3 туров.

Так, первый тур чемпионата намечен на 15 - 16 марта. 2 - й тур – на 23 марта, а 3 - й – на 28 - 29 марта. Откроет же внутренний сезон матч за Суперкубок страны, между чемпионом - 2013 "Бунедкором" и серебряным призером "Локомотивом", который состоится 7 марта.

Подробный календарь игр первого круга будет опубликован в ближайшее время.

Чемпионат Узбекистана - 2014. Высшая лига. Первый круг

1 тур Бухара - Нефтчи
  Навбахор - Локомотив
  Насаф - Динамо
  Металлург - Алмалык
  Согдиана - Машъал
  Бунедкор - Кызылкум
  Андижан - Пахтакор
2 тур Нефтчи - Пахтакор
  Кызылкум - Андижан
  Машъал - Бунедкор
  Алмалык - Согдиана
  Динамо - Металлург
  Локомотив - Насаф
  Бухара - Навбахор
3 тур Навбахор - Нефтчи
  Насаф - Бухара
  Металлург - Локомотив
  Согдиана - Динамо
  Бунедкор - Алмалык
  Андижан - Машъал
  Пахтакор - Кызылкум
4 тур Нефтчи - Кызылкум
  Машъал - Пахтакор
  Алмалык - Андижан
  Динамо - Бунедкор
  Локомотив - Согдиана
  Бухара - Металлург
  Навбахор - Насаф
5 тур Насаф - Нефтчи
  Металлург - Навбахор
  Согдиана - Бухара
  Бунедкор - Локомотив
  Андижан - Динамо
  Пахтакор - Алмалык
  Кызылкум - Машъал
6 тур Нефтчи - Машъал
  Алмалык - Кызылкум
  Динамо - Пахтакор
  Локомотив - Андижан
  Бухара - Бунедкор
  Навбахор - Согдиана
  Насаф - Металлург
7 тур Металлург - Нефтчи
  Согдиана - Насаф
  Бунедкор - Навбахор
  Андижан - Бухара
  Пахтакор - Локомотив
  Кызылкум - Динамо
  Машъал - Алмалык
8 тур Нефтчи - Алмалык
  Динамо - Машъал
  Локомотив - Кызылкум
  Бухара - Пахтакор
  Навбахор - Андижан
  Насаф - Бунедкор
  Металлург - Согдиана
9 тур Согдиана - Нефтчи
  Бунедкор - Металлург
  Андижан - Насаф
  Пахтакор - Навбахор
  Кызылкум - Бухара
  Машъал - Локомотив
  Алмалык - Динамо
10 тур Нефтчи - Динамо
  Локомотив - Алмалык
  Бухара - Машъал
  Навбахор - Кызылкум
  Насаф - Пахтакор
  Металлург - Андижан
  Согдиана - Бунедкор
11 тур Бунедкор - Нефтчи
  Андижан - Согдиана
  Пахтакор - Металлург
  Кызылкум - Насаф
  Машъал - Навбахор
  Алмалык - Бухара
  Динамо - Локомотив
12 тур Нефтчи - Локомотив
  Бухара - Динамо
  Навбахор - Алмалык
  Насаф - Машъал
  Металлург - Кызылкум
  Согдиана - Пахтакор
  Бунедкор - Андижан
13 тур Андижан - Нефтчи
  Пахтакор - Бунедкор
  Кызылкум - Согдиана
  Машъал - Металлург
  Алмалык - Насаф
  Динамо - Навбахор
  Локомотив - Бухара

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