Правительственная делегация Узбекистана вернулась из Кореи

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря завершился трехдневный визит правительственной делегации Узбекистана в Республику Корея, в рамках которого в целях развития, укрепления и поддержания сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея в области защиты прав потребителей был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Корейским агентством по защите прав потребителей.

Как сообщает пресс-служба комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, основными направлениями сотрудничества между двумя ведомствами в рамках подписанного Меморандума станут изучение зарубежной практики, совершенствование методологической базы, реализация проектов технического содействия, обмен информацией, оказание консультативной помощи, организация тренингов по повышению квалификации, семинаров и конференций.

Особое внимание будет уделено также осуществлению мероприятий по установлению связей между общественными организациями и объединениями потребителей обеих стран.

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