



Мероприятие в институте повышения квалификации педагогов



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря в Навоийском областном институте повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров прошло мероприятие на тему "Конституция - гарант стабильного развития общества", посвященное 22-летию Конституции Узбекистана. На вечере шел разговор о значении Основного Закона страны в политическом, социально-экономическом и правовом развитии общества. Выступившие на мероприятии педагоги отметили значение Конституции в защите прав человека и строительстве гражданского общества. В мероприятии приняла участие заместитель хокима области, председатель Комитета женщин Анора Бобомуродова. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи