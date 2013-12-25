Посвящено дню защитников Отечества

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря в Навоийском педагогическом колледже состоялась встреча с военнослужащими, посвященная Дню защитников Отечества, отмечаемому в Узбекистане 14 января.

Выступившие на встрече учащиеся и педагоги говорили теплые слова благодарности в адрес защитников Родины за их самоотверженный и доблестный ратный труд в деле охраны рубежей государства, за их вклад в сохранение мира и стабильности в стране.

Участвовавшие в мероприятии воины высказали слова благодарности Президенту и народу Узбекистана за заботу и созданные условия военнослужащим. По словам рядового Р.Абдукаримова, -неданяя встреча Президента страны Ислама Каримова с воинами, во время посещения им Сурхандарьинской области, является примером особого внимания к национальной армии.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, посвященным воинам страны.

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