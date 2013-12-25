Подведены итоги экологического конкурса

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря в Ташкенте прошла пресс-конференция по итогам конкурса на лучшую экологическую инициативу года "Сократи свой экологический след", организованнного столичным комитетом охраны природы и ННО "Ekomaktab" с целью повышения информированности населения о лучших практиках по решению экологических проблем и бережного отношения к окружающей природной среде и рациональному природопользованию, а также активному обсуждению экологических проблем и совместному поиску их решений.

Конкурс проводился в рамках совместного проекта Госкомприроды и Экологического движения Узбекистана, а также эколого-ресурсного центра "Ekomaktab" под названием "Повышение экологической осведомленности для усиления межсекторального партнерства в решении вопросов по окружающей среде и экологии".

Как сообщает пресс-служба Экологического движения, в ходе программы пресс-конференции состоялось представление лучших практик и награждение победителей в номинации "Лучшая экологическая инициатива года".

Так, за период 2013 года наилучшими экологическими инициативами года были признаны:

В номинации "Экологический проект" - проект "Энергетическая реконструкция многоэтажных жилых домов как новое направление в сохранении естественной природной среды города Ташкента", автор Захидов Мансур Махмудович, Ташкентский архитектурно строительный институт, кандидат архитектуры, доцент кафедры "Здания и сооружения".

В номинации "Экологическая инновация" - проект "Переработка отработанных шин и производство плиток для уличного покрытия" предприятия ООО "Ташкентский шиноремонтный завод", руководитель - генеральный директор Пазилов Саидкарим Азимович.

В номинации "Экологически чистое производство" - проект предприятия "General Motors Powertrain-Uzbekistan" (ЗАО "Дженерал Моторс Пауэртрейн").

В номинации "Экологическая акция" :

проект "Чтобы город стал лучше" - инициатива учителя средней школы №163 Чиланзарского района города Ташкента Шакировой Фатимы Михайловны, презентацию представила методист-эколог ННО "Ekomaktab" Асямова Гюльнара Ренатовна. проект "Проведение "Дня сайгака в поселках Устюрта" - инициативу представила Быкова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник Института генофонда растительного и животного мира Академии наук Узбекистана.

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