Россия увеличит квоты для поступающих в вузы в полтора раза

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Выпускники школ Узбекистана, намеревающиеся поступать в российские вузы в 2014 году, могут радоваться: квота для жителей стран СНГ и дальнего зарубежья увеличивается по решению Министерства образования и науки РФ в полтора раза. Эту новость сообщил вчера на итоговой пресс-конференции руководитель представительства Россотрудничества в Ташкенте Валерий Кайер.

По его словам, на бюджетной основе вместо 10 тысяч студентов, в наступающем году будет принято 15 тысяч российских соотечественников. Соответственно увеличится и квота для граждан нашей страны. В 2013 году студентами российских вузов по этой программе стало 180 узбекистанцев.

Также, отметил господин Кайер, будет изменена и форма отбора абитуриентов, в частности, не исключена вероятность того, что школьники из регионов Узбекистана получат возможность проходить тесты на местах, а не только в Ташкенте. "Сейчас создается специальная рабочая группа из представителей заинтересованных министерств обеих стран, которая и определит процедуру отбора", – отметил Валерий Кайер. Но задача приема в российские соотечественников целиком и полностью возложена на его ведомство, добавил он.

Также глава представительства Россотрудничества, обозревая итоги работы за уходящий год, особо остановился на том, что мероприятиями организации в Узбекистане было охвачено свыше 42 тысяч человек. Это значит, что столько узбекистанцев приобщились к русской культуре.

Господин Кайер надеется, что и в будущем году представительство Россотрудничества сумеет развить свою деятельность, в том числе и в областях Узбекистана, пропагандируя достижения культуры, науки и спорта России.

В наступающем году предполагается широко отметить ряд юбилейных дат, связанных с выдающимися деятелями России, – 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова, 80-летие со дня рождения Юрия Гагарина и многие другие.

На данный момент идет формирование плана мероприятий Россотрудничества на 2014 год, в котором и будут отражены основные моменты работы организации по всему миру.

В заключение Валерий Кайер поздравил журналистов и всех узбекистанцев с наступающим новым годом и пожелал народу нашей страны мира и процветания.

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