



Завершился областной этап смотра-конкурса "Самая читающая семья"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря в Навои в информационно-библиотечном центре имени Абдуллы Кодирий прошел областной этап смотра-конкурса "Самая читающая семья". В нем приняли участие семьи-книголюбы, ставшие победителями на городских и районных этапов смотра. Успешно прошедшая все условия конкурса семья Эшпулатовых из Хатырчинского района была признана победителем конкурса в номинации "Самая умная семья". В номинации "Самая эрудированная семья" победила семья Калманбетовых из Канимеха, а семья Эргашевых из Кызылтепы победила в номинации " Самая талантливая семья". Победители конкурса награждены почетными грамотами и ценными подарками от организаторов мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи