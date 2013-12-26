



Вопросы построения семьи обсудили с молодежью



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря в навбахорском профессиональном колледже сельского хозяйства и обслуживания прошел "круглый стол" на тему "Основы создания крепкой семьи". В мероприятии, организованном педагогическим коллективом колледжа совместно с махаллинским комитетом "Янги куч" ("Новая сила")", приняли участие учащиеся колледжа, активисты схода самоуправления граждан, семейные пары, проживающие совместно долгие годы, представители общественных организаций и сферы здравоохранения. Выступившие за "круглым столом" разъяснили молодежи вред ранних браков, некоторые устаревшие обряды, отрицательно влияющие на создание счастливой семьи, рассказали об обязательном прохождении медицинских осмотров, уважительном отношении молодоженов к лучшим, прошедшим вековые испытания, народным традициям. Участники мероприятия подчеркнули необходимость системного проведения таких мероприятий в учебных заведениях и по месту жительства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи