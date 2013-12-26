



Узбекистан и Кыргызстан развивают сотрудничество



ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошли межмидовские и консульские консультации между представителями внешнеполитических ведомств Узбекистана и Кыргызстана. Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по текущему состоянию узбекско-кыргызских отношений, обсудили дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества по различным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи