



Глава узбекского МИД принял нового посла Беларуси



ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Николаем Клакевичем, вручившим главе внешнеполитического ведомства копии своих верительных грамот. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-белорусского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, перспективы расширения договорно-правовых основ отношений, состоялся обмен мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, сообщает пресс-служба МИД. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи