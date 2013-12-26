Игорс Апокинс покидает пост главы латвийской дипмиссии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики Игорсом Апокинсом, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Латвию и переговоров на высшем уровне в октябре нынешнего года.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана, послу Латвии была выражена признательность за личный вклад в дальнейшее развитие многопланового узбекско-латвийского сотрудничества. В свою очередь, И.Апокинс поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения его миссии в Узбекистане.

Напомним, Игорс Апокинс возглавляет латвийское посольство в Узбекистане с августа 2003 года. С 2007 года он одновременно являлся Послом Латвии в Таджикистане, Афганистане, Туркменистане и Кыргызстане с резиденцией в городе Ташкенте. С февраля 2011 года был назначен США на роль контактного посла НАТО в Узбекистане. Кроме того, с 1 июня 2012 года он исполнял обязанности дуайена (старшего дипломата) всех зарубежных дипломатических миссий в Узбекистане.

УЗИНФОРМ