



Узбекистан и Оман обсудили вопросы развития сотрудничества



ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча главы внешнеполитического ведомства Абдулазиза Камилова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман в стране Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати. В ходе беседы стороны обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи