Работники навоийских СМИ подвели итоги работы уходящего года

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря в зале заседаний навоийского Дома печати состоялось совещание с участием руководителей печатных средств массовой информации и типографий.

Исполняющий обязанности начальника управления информации и печати Ж. Умирзоков, сотрудник регионального независимого института мониторинга формирования гражданского общества А.Жайнаров и другие в своих выступлениях подвели итоги работы СМИ в уходящем году и выдвинули основные направления деятельности в 2014 году, отметили необходимость еще большего внедрения и использования в отрасли информационно-коммуникационных технологий, соблюдения в журналистской деятельности требований нормативно-правовых актов.

В завершение совещания его участники получили ответы на все интересующие их вопросы.

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