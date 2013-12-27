Депутаты подвели итоги апробации правового эксперимента об открытости органов госвласти

ТАШКЕНТ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 25 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло заключительное заседание рабочей комиссии по реализации правового эксперимента по апробации проекта закона об открытости органов государственной власти, который проводился в течение года в Бухарской и Самаркандской областях Республики с целью получения научно обоснованных и проверенных на практике общественного и государственного строительства рекомендации по жизнеспособности правовых норм разрабатываемых проектов законодательных актов.

В заседании также приняли участие депутаты Законодательной палаты из Самаркандской и Бухарской областей, ответственные работники Кабинета Министров страны, хокимиятов, представители общественных организации и ННО, а также журналисты.

Как сообщает пресс-служба национального парламента, на заседании сообщалось, что проведение правового эксперимента является одним из самых интересных и современных методов законотворческой деятельности, который широко применяется в международной практике. Правовой эксперимент, проведенный в соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан в Самаркандской и Бухарской областях в течение 2013 года, открыл новые возможности как для совершенствования данного законопроекта, так и широкого внедрения в законотворческую практику нового перспективного метода.

В результате правового эксперимента

была определена эффективность норм законопроекта, направленных на обеспечение открытости, прозрачности деятельности государственных органов, широкого доступа к ним средств массовой информации и институтов гражданского общества,

подготовлены предложения по совершенствованию проекта закона, созданию механизмов его эффективного применения, внедрению методов правового эксперимента в законотворческий процесс,

удалось отработать эффективные организационно-правовые механизмы и методы активного участия руководителей государственных органов в разъяснении населению сути и содержания принимаемых ими решений, прежде всего по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы людей, путем проведения пресс-конференций, брифингов, интервью.

По итогам проведенного эксперимента также были апробированы различные механизмы саморегулирования профессиональной деятельности журналистов (кодекса профессиональной этики), направленные на последовательное повышение эффективности национальной прессы в освещении деятельности органов государственной власти и управления, оценены возможные последствия реализации норм проекта закона, в случае его принятия, в плане устойчивого функционирования системы государственного управления, обеспечения информационной безопасности в данной сфере.

Проведенный правовой эксперимент дал существенные результаты в совершенствовании общественных отношений в информационной сфере, обеспечении свободы слова и информации. Так, в ходе правового эксперимента в хокимият Самаркандской области от граждан, ННО, СМИ поступило 274 запроса, Бухарской области - 183. В хокимияты районов Самаркандской области поступило 368 запросов, Бухарской области – 316, в организации и предприятия Самаркандской области – 2194, Бухарской области 1014 запросов. Всего по Самаркандской области поступило 2836 запросов, Бухарской - 1513. На 91 процент поступивших запросов даны соответствующие ответы, остальные находятся в стадии рассмотрения.

Представители ННО и отдельные граждане активно пользуются в качестве источника информации о деятельности органов государственной власти и управления посредством их участия в открытых коллегиальных заседаниях данных государственных органов. В таких мероприятиях в Самаркандской области приняли участие 129 представителей ННО и СМИ, а также 9 граждан, Бухарской области - 42 представителя ННО и СМИ, 46 граждан. Активно используются для информирования общественности средства массовой информации. Так, в СМИ Самаркандской области хокимами области, города, районов, их заместителями, руководителями органов государственного управления опубликовано 224 материала, в Бухарской области – 146, по теле-радиоканалам и Интернету обнародовано в Самаркандской области 376 материалов, Бухарской области -339.

Были озвучены данные, что из 91 субъекта правового эксперимента Самаркандской области 58 имеют свои официальные веб-сайты в сети Интернет, 26 субъектов открыли веб-страницы на веб-сайтах вышестоящих организаций. В Бухарской области из 89 субъектов правового эксперимента 47 создали свои официальные веб-сайты, 36 субъектов открыли веб-страницы на веб-сайтах вышестоящих организаций. Эффективно осуществляют свою информационную деятельность веб-порталы хокимиятов Самаркандской и Бухарской области, степень их соответствия установленным законодательством требованиям составляет 85,3 и 94,8 балла из 100 соответственно.

При подведении итогов мониторинга состояния официальных Интернет-сайтов субъектов правового эксперимента отмечались существенное улучшение их контентного наполнения, а также широкие возможности доступа к информации о деятельности госорганов посредством веб-порталов областных хокимиатов Бухарской и Самаркандской областей.

Участникам заседания были предоставлены результаты аналитической информации о социологических исследованиях, проведенных по тематике правового эксперимента. По итогам обсуждения Рабочая комиссия приняла решения, направленные на обобщение полученных в ходе правового эксперимента результатов, дальнейшее совершенствование проекта закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления".

УЗИНФОРМ