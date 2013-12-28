Первоклассники навоийских школ отметили "День Букваря"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. Во всех общеобразовательных школах Навоийской области в эти дни были проведены праздничные мероприятия, посвященные "Дню Букваря".

В подготовке и проведении этого незабываемого праздника вместе с первоклашками принимали активное участие все педагогические коллективы школ и родители.

После торжественной поздравительной речи руководства школы, родителей и представителей отделов народного образования все участники праздника наблюдали "звездные" выступления виновников торжества, где они демонстрировали свое умение читать стихи, петь песни и танцевать.

В завершение праздника всем первоклашкам были вручены подарки, подготовленные руководством школ и родительскими комитетами.

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