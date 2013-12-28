Обсуждены вопросы совершенствования системы профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря в Ташкенте в Академии МВД Узбекистана прошла общеакадемическая научно-практическая конференция на тему "Профессиональная адаптация сотрудников органов внутренних дел: проблемы и решения", организованная по инициативе кафедры психологии и профессиональной этики в целях обсуждения вопросов эффективного использования психолого-педагогических и этических знаний в процессе профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел.

В конференции приняли участие представители профессорско-преподавательского состава Академии, учебного отдела, научные сотрудники Проекта актуальных проблем обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а также слушатели очного обучения.

Открыл и вел конференцию начальник кафедры психологии и профессиональной этики доктор педагогических наук Р.М. Махмудов.

Как сообщает пресс-служба Академии, на конференции были заслушаны и обсуждены следующие доклады:

"Проблема психологической адаптации сотрудников органов внутренних дел к профессиональной деятельности",

"Роль психологической службы в повышении эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел",

"Профессионально-психологический тренинг важный фактор решения проблемы профессиональной адаптации",

"Психологическая дезадаптация и профессиональная адаптация: проблемы и решения".

В ходе конференции также были заслушаны доклады слушателей

"Место категорий этики в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел",

"Место физической подготовки в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел",

"Роль служебного коллектива в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел".

По итогам работы конференции были сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование системы профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел.

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