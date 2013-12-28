Обсуждены вопросы совершенствования системы профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел

Обсуждены вопросы совершенствования системы профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел28.12.2013 12:01
ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря в Ташкенте в Академии МВД Узбекистана прошла общеакадемическая научно-практическая конференция на тему "Профессиональная адаптация сотрудников органов внутренних дел: проблемы и решения", организованная по инициативе кафедры психологии и профессиональной этики в целях обсуждения вопросов эффективного использования психолого-педагогических и этических знаний в процессе профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел.
В конференции приняли участие представители профессорско-преподавательского состава Академии, учебного отдела, научные сотрудники Проекта актуальных проблем обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, а также слушатели очного обучения.
Открыл и вел конференцию начальник кафедры психологии и профессиональной этики доктор педагогических наук Р.М. Махмудов.
Как сообщает пресс-служба Академии, на конференции были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
- "Проблема психологической адаптации сотрудников органов внутренних дел к профессиональной деятельности",
- "Роль психологической службы в повышении эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел",
- "Профессионально-психологический тренинг важный фактор решения проблемы профессиональной адаптации",
- "Психологическая дезадаптация и профессиональная адаптация: проблемы и решения".
В ходе конференции также были заслушаны доклады слушателей
- "Место категорий этики в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел",
- "Место физической подготовки в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел",
- "Роль служебного коллектива в профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел".
По итогам работы конференции были сформулированы предложения и рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование системы профессиональной адаптации сотрудников органов внутренних дел.
УЗИНФОРМ