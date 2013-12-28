Сотрудники Госкомстата Узбекистана приняли участие в международных семинарах

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Госкомстате Узбекистана подвели итоги деятельности ведомства по повышению уровня знаний и навыков сотрудников в области международной статистики в уходящем году.

Согласно этим данным, в 2013 году в семинарах в сфере статистики, организованных такими международными организациями, как ООНЕЭК, МВФ, ЮНИСЕФ, Евростат, ФАО, ЮНВТО и другие, приняли участие 37 сотрудников системы Госкомстата.

На этих семинарах были рассмотрены вопросы развития международной статистики, методологии и практики, ее отдельных отраслей, а также повышения качества и распространения статистических данных, сообщает Информационная служба Госкомстата.

УЗИНФОРМ