



В аэропорту "Ташкент" определили лучшего сотрудника службы организации международных перевозок



ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в международном аэропорту "Ташкент" прошел конкурс "Лучший по профессии", который проводился среди сотрудников службы организации перевозок. Участники конкурса соревновались в 5 турах: визитка, блиц-опрос, предложения по повышению качества сервиса, знание политических структур государства и в последнем туре участникам было предложено найти выход из сложной ситуации в процессе обслуживания пассажиров. Как сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании Узбекистана, победителем конкурса был объявлен сотрудник службы организации международных перевозок Бабурмирза Мирзажонов. Центральный Совет профсоюза авиаработников наградил победителя ценным подарком.

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