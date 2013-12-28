Бахора Абдусатторова заняла второе место на чемпионате мира по шахматам среди юниоров

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. С 17 по 28 декабря в городе Ал-Аин (Объединенные Арабские Эмираты) прошел чемпионат мира по шахматам среди юниоров, в котором принимали участие юные шахматисты в возрастных категориях до 8, до 10, до 12, до 14, до 16 и до 18 лет, состязания проходили отдельно среди мальчиков и среди девочек.

На турнире Узбекистан представляли 30 спортсменов, в том числе 13 девочек, из таких регионов, как Ташкент, Фергана, Андижан, Хорезм, Сырдарья, Самарканд и Навои.

По итогам соревнований сборная Узбекистана заняла 13-е место в общекомандном зачете, благодаря серебряной медали Бахоры Абдусатторовой из Ташкента, набравшей 9 очков из 11 возможных среди шахматисток до 14 лет (первые 3 места на чемпионате заняли сборные Индии, Китая и России).

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