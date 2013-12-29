В Генпрокуратуре обсудили вопросы привлечения в спорт несовершеннолетних

ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Генеральной прокуратуре Узбекистана состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних при Кабинете Министров страны, посвященное итогам изучения исполнения закона "О физической культуре и спорте" в спортивных и образовательных учреждениях и деятельности по вовлечению несовершеннолетних, особенно детей, проживающих в сельской местности, в массовый спорт и спортивные кружки, а также работе, проводимой в данном направлении в Республике Каракалпакстан, Ташкенте и Министерстве по делам культуры и спорта. В заседании также приняла участие заместитель премьер-министра Узбекистана Э.Баситханова.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, на заседании были отмечены условия, созданные в стране для систематических занятий спортом, прежде всего, среди молодежи, вместе с тем, Министерство по делам культуры и спорта, учреждения в сфере образования и спорта, а также хокимияты ведут недостаточно эфффективную деятельность и допускают недостатки в ходе реализации мероприятий по привлечению несовершеннолетних к занятиям спортом, разработке методических пособий и оказанию профессиональных медицинских услуг спортсменам.

Также в ходе заседания был заслушан отчет члена комиссии, министра по делам культуры и спорта М.Хожиматова.

По итогам заседания было приянто соответствующее решение, которое было направлено для обеспечения исполнения.

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