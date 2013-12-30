В Намангане обсудили защиту прав детей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Конвенцию о правах ребенка, права детей в Узбекистане и их защиту, роль семьи в воспитании и развитии ребенка обсудили в пятницу журналисты – участники семинара-тренинга "Повышение потенциала СМИ в решении проблем укрепления семьи путем освещении вопросов благополучия детей", который прошел в гостинице "Наманган-С".

Проект с одноименным названием реализуют в течение 2012 – 2013 годов Международный центр переподготовки журналистов, общественный фонд поддержки СМИ при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Основой целью семинара, как подчеркнула тренер Международного центра переподготовки журналистов Наргис Косимова, стало улучшение знаний и навыков журналистов в освещении вопросов, касающихся детей.

Она подчеркнула, что в Узбекистане вопросам укрепления института семья и интересам детей уделяется огромное внимание и ярким тому подтверждением является то, что 2012 год был провозглашен Годом семьи, а наступающий 2014 год – Годом здорового ребенка.

Шел также разговор о роли семьи в воспитании детей и поддержке семей со стороны государства и ННО, Конвенции о правах ребенка, законодательстве Узбекистана, журналистской этике в освещении этих вопросов.

Конвенция о правах ребенка ООН принята 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября 1990 года после ратификации ее 20 государствами. Сейчас 139 стран либо подписали этот документ, либо стали участниками Конвенции.

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