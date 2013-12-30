Как лиса Алиса и кот Базилио похитили Снегурочку

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. На новогодней елке в детском дошкольном учреждении № 37 Намангана злые силы в лице кота Базилио и лисы Алисы пытались помешать празднику, но все, как и положено в сказке, завершилось хэппи-эндом.

В субботу открыли здесь череду елок воспитанники средней группы "а". Малыши с удовольствием посмотрели небольшое театрализованное представление, в котором нехорошие персонажи из сказки "Золотой ключик" похитили Снегурочку. В конце концов им пришлось вернуть внучку Деду Морозу и веселье пошло обычным порядком. Детсадовцы читали стихи, танцевали вокруг новогодней красавицы-елки. А Дед Мороз вручал им подарки.

Надо сказать, что подопечные воспитательницы Дильфузы Мадрахимовой демонстрировали свои таланты раскованно, чему способствует работа в этом детсаду кружков изобразительного искусства, хореографии, художественного чтения, ручного труда и английского языка. Последний по списку кружок действует с прошлого учебного года под руководством воспитательницы Виктории Люмановой. Ребята охотно изучают язык Шекспира. Впрочем, с таким же удовольствием они общаются и на русском, и на узбекском языке.

Затем прошли аналогичные представления и для других групп. Родители не могли нарадоваться на своих чад.

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