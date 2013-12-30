Америка из Афганистана не уходит насовсем

ТАШКЕНТ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Америка от Афганистана не устала и совсем уходить из Центральной Азии не собирается. Об этом заявил посол США в Узбекистане Джордж Крол на встрече с журналистами.

Она состоялась в пятницу в диппредставительстве США в Ташкенте и была посвящена прошедшим в середине декабря узбекско-американским консультациям в Вашингтоне по актуальным вопросам двусторонних отношений и региональной безопасности. Господин Крол также принимал в них участие.

По его словам, обе стороны нашли возможности для конструктивного диалога по интересующим их вопросам. Американская сторона готова сотрудничать с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии в обеспечении безопасности, подчеркнул господин Крол. Он отметил, что США озабочены ситуацией в Афганистане и считают, что много будут значить предстоящие там в наступающем году президентские выборы.

Также дипломат сказал: "Америка не устала от Афганистана, она из Центральной Азии не уходит". Однако он не стал скрывать, что финансирование ряда программ для стран региона сокращается.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, посол США отметил, что на данный момент не заключено никаких соглашений между его страной и какими-либо странами Центральной Азии о передаче военной техники выводящегося из Афганистана контингента НАТО. На него, по словам господина Крола, претендует не только Узбекистан, но его соседи, а главным образом правительство в Кабуле.

Отметил американский дипломат и важность сотрудничества между его страной и Узбекистаном в сфере обучения офицеров, в том числе антитеррористическим действиям. Здесь уже есть положительные примеры, сказал господин Крол. Но есть и иные возможности. Так, утверждает он, узбекская сторона предлагает организовать приезд американских инструкторов и лекторов. Так охват обученных узбекских офицеров будет значительно шире, добавил посол. Но в отношении расширения военно-технического сотрудничества между РУ и США есть известные политические препятствия. Например, такого рода соглашения должны быть одобрены Конгрессом.

Коснулся дипломат и иных аспектов сотрудничества двух стран. Он отметил, что обе стороны нашли конструктив в таких вопросах, как обеспечение прав человека, свободы слова, защите прав заключенных, развитие взаимодействия в экономике. Товарооборот и американские инвестиции в узбекскую экономику пока невелики, но есть потенциал роста, отметил господин Крол. Тут очень важен положительный пример, и он есть – успешно работающее СП «GM-Узбекистан». Но этот пример, увы, на данный момент единственный.

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