Посвящены в студенты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. На факультете русского языка и литературы НамГУ в субботу прошла традиционная церемония посвящения в студенты.

От имени первокурсников присягу студента произнесла Дилдора Джалаледдинова, затем Дилноза Худайназарова прочитала стихи о студенческой жизни. Потом начался концерт: вокальными способностями блеснули студент 3-го курса Исроил Гоипов и первокурсники Мавлон Абдусаматов и Назокат Отамирзаева, которые исполнили песни на русском языке.

Особо запомнился вальс в исполнении Тимура Байбулатова и Хамрохон Тургунпулатовой, русский танец в исполнении девушек во главе с Висолой Абдугаффаровой, а также мини-спектакль по мотивам басни Крылова «Квартет». Поскольку никто из первокурсников не захотел быть ни Ослом, ни Козлом, они были заменены другими персонажами – Лисой и Бобром, в роли которых выступили Захро Файзиева и Мухаммад Юлдашев. Медведь в исполнении Жавлона Шаропова получился весьма убедительным. Интермедия была встречена шквалом аплодисментов. Нельзя не отметить и конферансье Мохигуль Юсуфжанову и Шохиду Бадреддинову, которые умело заполняли паузы между выступлениями. Вновь испеченных студентов наперебой поздравляли старшекурсники, преподаватели и родные.

Студент Мавлон Абдусаматов вновь продемонстрировал поэтические и актерские способности, декламировал свои стихи, исполнил несколько песен. Притом настолько зажигательно, что церемония закончилась массовой дискотекой, на танцполе сошлись студенты и преподаватели.

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