Воины-интернационалисты встретились с наманганскими школьниками

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. В субботу в гости к ребятам школы № 55 Намангана пришли воины-афганцы, которые рассказали им о той страшной "войне за рекой", современной обстановке в регионе, реформах и буднях Вооруженных сил Узбекистана, в частности, профессионализации армии. В том памятном конфликте приняли участие 65 тысяч парней из нашей Республики.

Аксакал СГМ "Ахсикент" Каримжон Абдурахимов и председатель областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов тепло поздравили всех с наступающим Новым годом и наступающим Днем защитников Родины. В своих выступлениях они сделали акцент на заботе и внимании правительства подрастающему поколению, подготовке молодежи к армейской службе, патриотизме и любви к Родине, а также перспективах и возможностях, которые открываются перед молодыми людьми, прошедшими срочную военную службу: льготы, дополнительные баллы для поступления в вуз, высокое денежное довольствие.

Ветеран Косимжон Якубжанов прочитал свои новые стихи об опаленной порохом юности и призвал ребят активнее заниматься спортом, ведь каждый воин должен быть спортсменом. Попутно он отметил, что бывалые воины, несмотря на раны, контузии и возраст, активно участвуют в общественной жизни общества и военно-патриотическом воспитании молодежи. Так, Шавкат Рахимов руководил хлопкоперерабатывающим предприятием, работает в системе "Пахтасаноат", всегда помогает братьям по оружию, Олимжон Маллабаев вносит большой вклад в работу схода граждан махалли Ахсикент, сейчас, например, занят организацией новогоднего праздника для детей, старается сделать, чтобы веселье пришло в каждый дом.

Далее председатель объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов вручил юбилейные медали объединения "Ветеран" активистам Шавкату Рахимову, Олиму Маллабоеву, Тожиддину Камалову, Рустаму Казакову и Гафуру Адашеву.

Директор школы Фазилат Каноатова поблагодарила гостей за содержательную беседу и поздравила всех с наступающими праздниками.

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