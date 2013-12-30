Дорога добра в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря. /УЗИНФОРМ/. Слова из мультфильма "Маленький Мук" "Иди за солнцем следом, ведь этот путь неведом, иди, мой, друг, всегда иди, дорогою добра" стали девизом праздника "Дорога добра", прошедшего в субботу в 4-м "г" классе школы № 49.

Ребята вместе с классной руководительницей З. Абильмеджитовой показали, что добро всегда побеждает. Король Грубиян и Королева Хамка, "мальчики-хулиганчики" хотели испортить праздник, но у них ничего не получилось. Дети уяснили, что надо быть всегда добрым и вежливым. А еще они рассказали много стихотворений, спели немало песен.

В ходе месячника начального образования здесь прошли открытые уроки, утренники и концерты. Запомнились открытые уроки М. Вастьяновой, Н. Холмирзаевой и Л. Захарьян, а также урок математики по сказке "Репка" в 1 "г" классе под руководством Ж. Корольковой и классный час в 1 "б" классе под руководством З. Икрамовой "Душа полна любовью к Родине".

"Все открытые уроки прошли в оригинальной форме. Ведь детям всегда интересно не просто учить, но и самим принимать активное участие в таких уроках, где присутствуют любимые сказочные персонажи", – говорит завуч начальных классов Роза Ишкильдина.

Она говорит, что учителя начальных классов работают с любовью, поэтому набор в первые классы очень велик.

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