Посол США поздравил узбекистанцев с Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Глава дипломатического представительства США в Узбекистане Джордж Крол сегодня поздравил всех жителей Узбекистана с наступающим Новым годом.

"От имени народа Соединенных Штатов Америки, а также моих коллег и членов их семей в Американском посольстве в Ташкенте, я хотел бы выразить мои сердечные поздравления народу Узбекистана по случаю празднования Нового года", – говорится в распространенном пресс-службой посольства США послании.

"В 2013 году мы продолжали укреплять и расширять двусторонние связи между Соединенными Штатами и Узбекистаном. Недавние ежегодные двусторонние консультации, состоявшиеся в Вашингтоне в атмосфере взаимопонимания и уважения, дали возможность конструктивно взаимодействовать по широкому кругу вопросов, включая в торгово-экономической, политической, культурной, социальной, управленческой сферах, а также в области региональной безопасности", – отмечает посол США.

Далее он отмечает, что его страна рада продолжить важное партнерство с Узбекистаном для достижения дальнейшего успеха во всех сферах двусторонних отношений в ближайшие годы. "Мы уверены, что, работая в тесном сотрудничестве, мы сможем воплотить в жизнь новые возможности для блага наших народов", – добавляет глава дипмиссии.

"Желаю вам и вашим семьям мира, процветания, крепкого здоровья и счастья! Пусть 2014 продолжит развитие большого успеха в наших усилиях по созданию лучшего будущего для всех нас! С Новым годом! Янги йилингиз муборак булсин!", – заключает свое поздравление господин Крол.

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