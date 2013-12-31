Президент Узбекистана поздравил народ с Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов поздравил узбекистанцев и соотечественников, проживающих за рубежом, с наступлением нового, 2014 года.

В поздравлении главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

В эти незабываемые, волнующие минуты мне доставляет огромное удовольствие сердечно поздравить всех вас с наступающим Новым, 2014 годом и выразить вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания.

Мысленно обнимая вас, собравшихся за праздничным столом, от всей души желаю вам, дорогие мои, мира и спокойствия, здоровья и радости, достатка и благополучия вашим домам, исполнения всех ваших самых сокровенных желаний.

Подводя итоги уходящего года, мы с большим удовлетворением отмечаем уверенные шаги нашей страны на пути к достижению стоящих перед нами целей – войти в число развитых демократических государств, повысить уровень и качество жизни наших людей, укрепить растущий авторитет Узбекистана на международной арене. Истекший год стал поистине плодотворным и удачным в поступательном развитии страны, укреплении ее потенциала, обеспечении устойчивого и стабильного роста экономики, повышении благосостояния населения.

Несмотря на серьезное воздействие, которое оказывает все еще продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, в последние годы темпы роста валового внутреннего продукта Узбекистана составляют более 8 процентов, и надо при этом подчеркнуть, что такие показатели имеют место лишь в немногих государствах мира.

Растут объемы привлекаемых в нашу экономику инвестиций, в том числе иностранных, за счет чего обеспечивается возведение сотен современных предприятий, выпускающих конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, создание новых транспортных коммуникаций, строительство сотен тысяч квадратных метров жилья, больниц, школ, современных колледжей, лицеев и других объектов инфраструктуры, кардинально преображается облик наших городов и сел, растет социальное благополучие людей, укрепляется надежный фундамент будущего страны.

В уходящем году реальные доходы населения выросли на 15,7 процента, размер заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий – на 20,8 процента, уровень инфляции не превысил 6 процентов. Нас не могут не радовать растущее разнообразие и изобилие товаров на прилавках магазинов и рынков, сохраняющиеся в пределах допустимого цены.

Убежден, что в Новом, 2014 году темпы роста заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, в конечном итоге доходов населения будут не в меньших размерах, чем в истекшем году.

Дорогие друзья!

В нашу жизнь входит Новый – 2014 год.

Наше общее желание, чтобы он был для всех нас, для всей страны благополучным и плодотворным, принес нам удовлетворение от реализации наших самых смелых целей и задач.

Думаю, вы согласитесь со мной, что для этого нам всем нельзя предаваться эйфории и самоуспокоенности, отрываться от реальной действительности, а следует, критически оценивая достигнутое, уверенно идти в ногу со временем, видеть свою перспективу.

Нам и дальше необходимо беречь как зеницу ока бесценное наше достояние – мир и стабильность, атмосферу доброты, гуманизма и взаимопонимания, межнационального и гражданского согласия, укреплять дружеские отношения с соседними государствами, обеспечивать безопасность страны, неприкосновенность ее границ и для этого повышать потенциал и мощь наших Вооруженных Сил, имея в виду, что все это является настоятельным требованием нынешнего неспокойного времени, в которое мы живем.

В новом году основной целью всех наших программ и повседневной работы должно стать углубление и повышение эффективности проводимых нами всесторонне продуманных, полностью оправдавших себя за истекший период кардинальных реформ, направленных на демократизацию и либерализацию всех сфер жизни общества.

Чрезвычайно важно продолжить начатое по осуществлению структурных преобразований в экономике – в первую очередь, за счет производства востребованной на мировом рынке качественной продукции, формирования деловой среды, создания еще более широких возможностей для развития малого бизнеса, частного предпринимательства и фермерского движения, поднять на качественно новый уровень развитие здравоохранения и образования, социальной сферы в целом, обеспечить эффективность нашей созидательной работы.

Хотел бы особо отметить, что объявление 2014 года в Узбекистане Годом здорового ребенка было с воодушевлением поддержано населением страны, это, прежде всего, свидетельствует о созвучии принятого решения с надеждами и жизненно важными целями наших людей.

Действительно, видеть своих детей здоровыми, гармонично развитыми, их счастливую и благополучную жизнь – самая заветная мечта каждого родителя, каждой семьи.

Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что воспитание физически здорового и духовно зрелого, обладающего современными знаниями, самостоятельным мышлением и развитым интеллектом нового поколения, способного взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины, становится сегодня главным, можно сказать, решающим фактором построения благополучной жизни, процветающего демократического государства и гражданского общества.

Глубоко осознавая эту важную истину, мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы вопросы воспитания гармонично развитого молодого поколения постоянно находились в центре внимания государства и общества, каждого из нас и в 2014 году, и в более долгосрочной перспективе.



Мои дорогие соотечественники!

В эти волшебные мгновения, когда до наступления Нового года остались считанные минуты, все мы от всего сердца просим у Всевышнего, чтобы сбылись наши самые заветные мечты.

Пусть наступающий Новый год принесет добро и достаток, счастье и много радости в каждую семью!

Пусть будут мир и спокойствие на нашей земле, чистое небо над нашей Родиной!

Здоровья, успехов и удач всем нам в Новом году!

С Новым годом, дорогие друзья, с новым счастьем!"

Напомним, что 2014 год был объявлен в Узбекистане Годом здорового ребенка.

УЗИНФОРМ