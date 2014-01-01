В Узбекистане пройдет конкурс на лучший детский рисунок

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Открытое акционерное общество "Узбекистон почтаси" при поддержке Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Академии художеств Узбекистана объявляет о проведении с 15 января по 15 марта текущего года Республиканского конкурса детского рисунка "Моя мечта" среди детей в возрасте 8-12 лет, лучшие работы по итогам которого будут использованы для издания серии почтовых марок специального выпуска "Мир глазами детей".

Как сообщает информационная служба Госкомитета связи, конкурс проводится с целью:

создания рисунков на тему "Моя мечта" для издания серии почтовых марок специального выпуска "Мир глазами детей";

привлечения интереса у подрастающего поколения к филателии;

издания почтовых марок специального выпуска "Моя мечта" на основе лучших рисунков, занявших призовые места в конкурсе;

поиска новых сюжетов, совершенствования и обновления тематики почтовых марок специального выпуска.

Работы принимаются до 20 марта. По результатам конкурса будет определено 9 работ, которые будут вынесены на Художественный совет Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий для определения 3 лучших работ, по которым будет издана серия почтовых марок специального выпуска "Мир глазами детей".

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